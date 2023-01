Marcos Camelo dá vida a um Romeu da periferia - Sílvia Patrícia - Imagem cedida ao DIA pela Adorável Companhia

Marcos Camelo dá vida a um Romeu da periferiaSílvia Patrícia - Imagem cedida ao DIA pela Adorável Companhia

Publicado 05/01/2023 13:53 | Atualizado 05/01/2023 13:57

Guapimirim – A Adorável Companhia, grupo teatral e circense com sede em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abrirá a programação teatral de 2023 da Fundação Nacional de Artes (Funarte) em São Paulo. As apresentações ocorrerão no Teatro Arena Eugênio Kusnet entre os dias 6 e 29 de janeiro, sendo a primeira amanhã (6/1) a partir das 20h, com o espetáculo ‘Eu, Romeu’.

A peça terá exibição às sextas-feiras e sábados a partir das 19h e domingos a partir das 20h, com duração de uma hora cada. Os ingressos custam R$ 40. O valor da meia-entrada é de R$ 20.

A montagem do espetáculo foi programada por meio da Chamada Pública para Permissão de Uso dos Espaços da Funarte SP 2022-2023. O órgão é vinculado ao governo federal.

“Para a Adorável Companhia, é muito importante fazer uma temporada aqui em São Paulo, porque garante a legitimidade, tanto de estar inserido numa cena artística tão diversa, tão rica e tão importante quanto São Paulo e, também, como realizadores. Para quem promove edital e patrocínio, reconhecer no histórico da Adorável Companhia a capacidade de produção, ao realizar uma temporada em São Paulo, legitima a gente a ser contemplado nas futuras concorrências de editais de produção de circulação e montagem de espetáculos”, contou ao DIA o ator Marcos Camelo, intérprete de ‘Eu, Romeu’ pela Adorável Companhia.

‘Eu, Romeu’ é um monólogo criado em 2020 e que se baseia na tragédia mais amada de William Shakespeare, ‘Romeu e Julieta’, com adaptações para os dramas e as tragédias dos subúrbios cariocas, onde o CEP de um indivíduo determina os acontecimentos de sua vida, suas limitações e o tamanho de suas conquistas. Em cena, Marcos Camelo sintetiza a dicotomia literária entre Montéquios e Capuletos e o drama real de viver entre duas comunidades no bairro de Rocha Miranda.

“Esse passo (de se apresentar em São Paulo) é importante também pelo discurso do espetáculo, que traz uma questão de quanto um indivíduo tem uma origem mais humildade, de um lugar mais humilde, a gente é de uma companhia de periferia, de Guapimirim, que está inserido na Baixada Fluminense, que é distante dos centros formadores de arte e dos centros formadores de opinião. Para um indivíduo de qualquer área que sai de Guapimirim, chegar e ser reconhecido, ele tem que transpor outras barreiras que quem mora no Rio na Zona Sul do Rio e quem vem de uma outra realidade não enfrenta. Hoje em dia, falar disso é um ato de resistência. A gente viveu quatro anos muito duros, em que causas identitárias têm de ser defendidas de maneira muito firmes. Então, para a Adorável Companhia fazer o espetáculo ‘Eu, Romeu’ e este ter sido reconhecido por todo país, levando prêmios e indicações de prêmios, ter sido selecionado para festivais na Amazônia, em Minas Gerais e no Sul do Brasil é um passo importante, porque é uma discussão pública que tem que acontecer. Esse espetáculo estar aqui em São Paulo, falar para os artistas e o público daqui é uma conquista muito grande”, continuou Marcos Camelo.

O Teatro Arena Eugênio Kusnet fica na Rua Dr. Teodoro Baima nº 94, na Vila Buarque, em São Paulo, capital.

Sobre o grupo teatral

O enredo já garantiu à Adorável Companhia – formada pelo casal Marcos Camelo e Cecília Viegas – três premiações durante a 29ª edição do Festival de Teatro do Vale do Paranhana (Festivale) no Rio Grande do Sul, em julho do ano passado. Também em 2022, os artistas se apresentaram pela Caravana Carequinha, em homenagem ao falecido Palhaço Carequinha, em edital disponibilizado pelo governo fluminense.