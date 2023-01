Estação de trem de Guapimirim - Itsmartins - Copiada da Wikipédia - Creative Commons

Estação de trem de GuapimirimItsmartins - Copiada da Wikipédia - Creative Commons

Publicado 06/01/2023 16:28

Guapimirim – O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) autorizou a SuperVia a reajustar a tarifa de trem no valor de R$ 7 para R$ 7,40 para o ano de 2023. O percentual de aumento foi de 5,9% com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) entre novembro de 2021 e novembro de 2022.

A aprovação do aumento na passagem foi definida em sessão regulatória ocorrida no último dia 20 de dezembro, mas o assunto só foi divulgado nesta sexta-feira (6/1) pelo ente regulador.

Para que os passageiros não tenham que arcar com o reajuste, o governo fluminense subsidiará a diferença, desse modo mantendo a cobrança de R$ 5, cujo valor tem sido praticado desde o dia 22 de fevereiro de 2022.

Na prática, isso significa que os usuários de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras regiões do estado continuarão pagando o mesmo valor de R$ 5.

Nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), disse que pretende implementar a tarifa social ferroviária e que os usuários do Bilhete Único serão beneficiados.

“A passagem dos trens vai continuar em R$ 5 o ano inteiro! Vou implementar a Tarifa Social ferroviária nesse mês e os usuários do Bilhete Único, aqueles que mais precisam, serão beneficiados com o desconto”, declarou o mandatário fluminense.

A agência reguladora recomendou ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e à SuperVia a formalizarem um termo de aditivo com urgência sobre a definição do novo valor da passagem.

Nas redes sociais, como o Twitter, por exemplo, a notícia sobre o aumento na tarifa de trem da referida concessionária foi criticada por internautas, por conta da má qualidade do serviço prestado e pelo fato de o Estado fluminense ter de subsidiar R$ 2,40 para uma empresa privada.