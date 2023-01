Esses foram os transportes universitários disponibilizados pela Prefeitura de Guapimirim no ano de 2022 - Secom PMG - Divulgação

Publicado 06/01/2023 17:35

Guapimirim – Estudantes de ensino superior residentes em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que desejam utilizar o ônibus universitário durante o ano letivo de 2023 deverão se cadastrar entre os próximos dias 16 e 27 de janeiro. A inscrição ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Escola Municipal Maximino José Pacheco.

Os universitários terão duas semanas para se inscreverem, mas é preciso ficar atento aos dias de inscrição conforme o local de destino. Serão disponibilizados transportes para os municípios de Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias e Teresópolis.

Cronograma

* Semana A

* Dias 16/1 e 17/1 – Inscrições com destino a Niterói, São Gonçalo e Duque de Caxias.

* Dias 18/1 e 19/1 – Inscrições com destino a Teresópolis.

* Dia 20/1 – Primeira repescagem para todos os quatro municípios destinos.

* Semana B

* Dias 23/1 e 24/1 – Inscrições com destino a Teresópolis.

* Dias 25/1 e 26/1 – Inscrições com destino a Niterói, São Gonçalo e Duque de Caxias.

* Dia 27/1 – Última repescagem para todos os quatro municípios destinos.

Os requerentes do benefício deverão preencher uma ficha de cadastro e fornecer cópia da seguinte documentação:

* Carteira de identidade.

* CPF.

* Comprovante de residência dos três meses mais recentes.

* Grade horária do semestre letivo.

* Duas fotos 3x4.

O comprovante de residência poderá estar em nome do aluno, responsável legal ou cônjuge. Se esse documento estiver em nome de terceiros, será necessário apresentar declaração de residência do proprietário do imóvel com firma reconhecida em cartório.

No caso dos alunos menores de 18 anos, por exemplo, será preciso levar também a cópia da certidão de nascimento, além da carteira de identidade e do CPF do responsável legal, que deverá assinar a ficha de cadastramento.

O transporte universitário é oferecido gratuitamente aos estudantes de ensino superior pela Secretaria Municipal de Educação, que destaca que apresentar documento falso para obtenção de vantagem é crime previsto no artigo 299 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).

A Prefeitura de Guapimirim realizará pesquisa social para avaliar a veracidade da documentação e das informações prestadas pelo discente requerente.

A Escola Municipal Maximino José Pacheco está localizada na Rua Alcindo Guanabara nº 209, bairro Vila Guapi, próximo ao Centro de Guapimirim.