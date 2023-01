Pórtico de Guapimirim - Divulgação

Publicado 09/01/2023 20:56

Guapimirim – A guia do Imposto Predial sobre Território Urbano (IPTU) 2023 em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já está disponível para emissão e pagamento, de acordo com a prefeitura.

Para emitir o boleto, é necessário acessar o site da Prefeitura de Guapimirim ( www.guapimirim.rj.gov.br ), clicar na aba “IPTU online” e informar o CPF ou CNPJ e o número de inscrição do IPTU.

Para o pagamento em cota única, o desconto é de 15%, com vencimento para o próximo dia 31 de janeiro.

Já para o pagamento em duas quotas, o desconto é de 10%, com vencimento para o próximo dia 28 de fevereiro.

E para quitar em três parcelas, o desconto será de 5%, com vencimento para 31 de março deste ano.

A guia de pagamento pode ser retirada também na Secretaria Municipal de Fazenda, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 8h às 17h.

A Prefeitura de Guapimirim fica na Avenida Dedo de Deus nº 1.161, bairro Cantagalo.