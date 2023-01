Uma das oficinas será voltada para o artesanato, com a criação de souvenirs - Rawpixel.com - Freepik - Creative Commons

Uma das oficinas será voltada para o artesanato, com a criação de souvenirsRawpixel.com - Freepik - Creative Commons

Publicado 11/01/2023 19:09

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá duas oficinas destinadas ao setor turístico entre os meses de janeiro e de fevereiro deste ano. A primeira delas é a Oficina de Formatação de Produtos Turísticos Gastronômicos e a segunda, uma Oficina de Design de Souvenirs. As atividades serão oferecidas pela Prefeitura de Guapimirim.

Para ambas as oficinas, os candidatos precisam residir em Guapimirim e ter mais de 18 anos. As atividades são gratuitas e as vagas são limitadas.

As inscrições deverão ser feitas em formulários específicos disponíveis no Google Forms.

Oficina de Formatação de Produtos Turísticos Gastronômicos

A Oficina de Formatação de Produtos Turísticos Gastronômicos acontecerá entre os dias 16 e 22 de janeiro próximos no período noturno.

As atividades são destinadas a produtores gastronômicos (doces, queijos, pães, biscoitos e bolos, cervejas, cachaças, cafés, dentre outros), além de proprietários de restaurantes, bares e similares.

Para se inscrever nessa oficina, clique aqui

Oficina de Design de Souvenirs

A Oficina de Design de Souvenirs ocorrerá entre os dias 18 de janeiro e 3 de fevereiro deste ano.

Será possível se candidatar até as 23h59 dessa quinta-feira (12/1). A listagem dos inscritos será divulgada no dia seguinte (13) pelo WhatsApp cadastrado.