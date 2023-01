Vista aérea do Kartódromo de Guapimirim - Kartódromo de Guapimirim - Divulgação

Vista aérea do Kartódromo de GuapimirimKartódromo de Guapimirim - Divulgação

Publicado 16/01/2023 16:55 | Atualizado 16/01/2023 17:04

Guapimirim – O locutor esportivo Sergio Maurício será homenageado em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo dia 28 de janeiro, num sábado. No Kartódromo de Guapimirim acontecerá uma copa que levará o seu nome.

Além da Copa Sergio Maurício, será inaugurado um novo trecho em “S” chamado curva SM – as iniciais do seu nome –, o que aumentará a pista em 1,2 quilômetros.

O jornalista estará no campeonato e fará a entrega dos troféus aos ganhadores das diferentes categorias de disputa.

Atualmente, Sérgio Maurício está na TV Bandeirantes. Além de narrador esportivo e de torneios de automobilismo, ele é amante do kartismo e dono de um kart vintage, o qual usa ocasionalmente no Kartódromo de Guapimirim.

Sérgio Maurício já passou por outros grandes veículos de comunicação, tais como TV Globo, Rádio CBN, SporTV, Premiere, entre outros. É conhecido por bordões como “Tá ligado!” e “No capricho!”. Nas redes sociais, ele anuncia o evento que terá o nome dele.

O Kartódromo de Guapimirim fica na Avenida Vítor Konder nº 147, bairro Jardim Anápolis.