Pórtico de Guapimirim - Divulgação

Publicado 16/01/2023 16:58

Guapimirim – Moradores e empresários de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estão recebendo o carnê do Imposto Territorial sobre Propriedade Urbana (IPTU) de 2023 com uma surpresa: desconto na taxa de lixo.

A redução é superior à metade. Para pessoas físicas, o desconto nessa taxa é de 54%. E para pessoas jurídicas, 57%.

“A semana começa com ótimas notícias para os nossos contribuintes. Com planejamento e responsabilidade, a administração municipal reduziu as taxas de lixo para os moradores e comerciais em mais da metade (...)”, anunciou a Prefeitura de Guapimirim nas redes sociais.

A redução na tarifa de lixo era uma das promessas da atual prefeita Marina Rocha (PMB-RJ). Há um ano, durante uma ‘live’, ela manifestou interesse de isentar os contribuintes dessa taxa em 2022, por conta de problemas com a nova empresa contratada para coletar o lixo urbano.