Imagem ilustrativa de uma rede de voleibol - Freepik - Creative Commons

Publicado 13/01/2023 16:01

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está incluído na programação de verão 2023 do Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc Rio) e terá atividade esportiva e de lazer no próximo dia 10 de fevereiro, numa sexta-feira, por volta das 15h.

O Sesc Verão 2023 levará para Guapimirim a Clínica de Vôlei para a Escola Municipal Acácia Leitão Portella, em Parada Modelo.

A atividade contará com a presença de representantes da equipe de voleibol do Sesc Flamengo.

A entrada é gratuita e não há necessidade de inscrição. A iniciativa será promovida numa parceira entre o Sesc Teresópolis e a Prefeitura de Guapimirim.