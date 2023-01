Fachada da Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Guapimirim - Divulgação

Publicado 17/01/2023 16:43

Guapimirim – Já é possível fazer a pré-matrícula para a rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para o ano letivo de 2023. O site foi disponibilizado ao público pela Prefeitura de Guapimirim nesta terça-feira (17/1).

A plataforma digital permite a pré-matrícula para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A Educação Infantil compreende o Pré I (para crianças de 4 anos) e o Pré II (para crianças de 5 anos).

No portal, será preciso preencher uma ficha, imprimi-la e entregá-la presencialmente, junto a documentos, em até sete dias corridos na unidade de ensino indicada. O descumprimento do prazo poderá acarretar perda da vaga, alertou a Secretaria Municipal de Educação.

Veja quais documentos levar

Para confirmar a matrícula será necessário apresentar:

* Ficha de inscrição preenchida no site da pré-matrícula.

* Três fotos 3x4 do aluno.

* Cópia da certidão de nascimento do aluno.

* Cópia da carteira de identidade do aluno.

* Cópia do CPF do aluno.

* Cópia do Cartão do SUS do aluno.

* Cópia do exame que mostre o tipo sanguíneo do aluno.

* Cópia do comprovante de residência.

* Cópia do cartão do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, se tiver o benefício.

Durante a pré-matrícula pela internet, além das informações de praxe como nome, endereço, nome dos pais e número de documentos, por exemplo, será preciso informar tamanho de roupa e de calçado para o uniforme escolar – que é doado pela rede pública de ensino –, religião e se possui algum tipo de deficiência.