Viatura do Proeis é caracterizada e doada pela prefeituraSecom PMG - Divulgação

Publicado 19/01/2023 18:56

Guapimirim – O Programa Estadual de Integração da Segurança (Proeis) parece já estar dando bons resultados em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Após dois meses, desde sua implantação, o número de roubos a estabelecimentos chegou a zero, de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil ao DIA.

“Comparando os dois meses anteriores à data de inauguração, 23 de novembro, tinham sido registrados quatro roubos a estabelecimentos comerciais na cidade. Após o Proeis, esses índices foram a zero. A cidade de Guapimirim vem investindo em segurança pública com o monitoramento por câmeras, Proeis e Guarda Municipal”, explicou o secretário Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Wallace Gulineli.

O Proeis é um programa de reforço na segurança pública do Governo do Estado do Estado do Rio de Janeiro firmado entre prefeituras e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Em Guapimirim, foi implementado em novembro passado, em meio à celebração do aniversário de emancipação municipal. O serviço conta com uma viatura caracterizada pelo projeto e doada pela administração municipal.

Nesse município da Baixada Fluminense, seis policiais militares são pagos pela prefeitura para trabalhar em alguns pontos estratégicos da cidade. O programa é parecido com o Segurança Presente, e os agentes atuam pelo Proeis em dias de folga da corporação.

“O nosso planejamento em segurança pública é traçado por metas. Alcançar esses índices espetaculares em tão pouco tempo foi surpreendente. Isso mostra o quão importante e correto tem sido o nosso trabalho, o que nos motiva ainda mais. O governo da prefeita Marina Rocha vem levando a questão da segurança a sério. Todo investimento em segurança traz mais tranquilidade aos munícipes, comerciantes e turistas”, continuou o secretário de Segurança de Guapimirim.