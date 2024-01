Imagem ilustrativa de carros - Foto: jcomp - Freepik - Uso gratuito

Imagem ilustrativa de carrosFoto: jcomp - Freepik - Uso gratuito

Publicado 10/01/2024 09:28

Guapimirim – Um novo ano chega e as contas vêm também. A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro divulgou nessa terça-feira (9) o calendário de pagamentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 para automóveis terrestres emplacados nos 92 municípios fluminenses, e isso inclui Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O pagamento pode ser feito em cota única ou em até três parcelas, com a guia emitida no portal do Bradesco. O cronograma começa com veículos de placa final zero.

Veja o calendário completo:

* Final 0

Cota única ou 1ª parcela: 22/1/2024

2ª parcela: 21/2/2024.

3ª parcela: 22/3/2024.

* Final 1

Cota única ou 1ª parcela: 23/1/2024.

2ª parcela: 22/2/2024.

3ª parcela: 26/3/2024.

* Final 2

Cota única ou 1ª parcela: 24/1/2024.

2ª parcela: 23/2/2024.

3ª parcela: 27/3/2024.

* Final 3

Cota única ou 1ª parcela: 25/1/2024.

2ª parcela: 26/2/2024.

3ª parcela: 1/4/2024.

* Final 4

Cota única ou 1ª parcela: 26/1/2024.

2ª parcela: 27/2/2024.

3ª parcela: 2/4/2024.

* Final 5

Cota única ou 1ª parcela: 29/1/2024.

2ª parcela: 29/2/2024.

3ª parcela: 4/4/2024.

* Final 6

Cota única ou 1ª parcela: 30/1/2024.

2ª parcela: 1/3/2024.

3ª parcela: 5/4/2024.

* Final 7

Cota única ou 1ª parcela: 31/1/2024.

2ª parcela: 4/3/2024.

3ª parcela: 8/4/2024.

* Final 8

Cota única ou 1ª parcela: 1/2/2024.

2ª parcela: 6/3/2024.

3ª parcela: 9/4/2024.

* Final 9

Cota única ou 1ª parcela: 2/2/2024.

2ª parcela: 8/3/2024.

3ª parcela: 11/4/2024.