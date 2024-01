Valdemir Costa tinha 60 anos e morava em Guapimirim - Foto: Divulgação

Publicado 17/01/2024 18:35

Guapimirim – O corpo de Valdemir Monteiro Costa, de 60 anos, foi achado por populares no Rio Soberbo, na altura do bairro Quinta Mariana, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa terça-feira (16). Ele estava desaparecido desde a madrugada do último dia 31 de dezembro, quando foi visto pela última vez saindo de um bar.

Segundo a autópsia, o corpo não apresentava sinais de violência. O reconhecimento foi feito por impressões digitais. O idoso foi enterrado nesta quarta-feira (17). Ainda não há detalhes sobre o óbito.

Familiares do falecido questionam o vácuo entre o desaparecimento e o período de morte apontado pela perícia. Para eles, chama atenção que Valdemir Costa tinha recebido recentemente uma quantia de aproximadamente R$ 6 mil. Imagens de câmeras de vigilância do Centro Municipal de Monitoramento foram analisadas e em nenhuma delas há registros do idoso após sair do bar.