Um dos cadernos de prova do Enem 2023Foto: Divulgação

Publicado 16/01/2024 16:16

Guapimirim – Estudantes de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras partes do Brasil que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 já podem consultar as notas diretamente na Página do Participante, segundo o Ministério da Educação (MEC) nesta terça-feira (16). A consulta deve ser feita com a utilização do CPF do candidato e a mesma senha utilizada na plataforma Gov.BR, do governo federal.

As provas foram aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro de 2023, em dois domingos seguidos. A edição do ano passado recebeu 4.018.414 de inscrições, sendo que desse total apenas 2.734.100 fizeram o referido exame, o que corresponde a 68% dos inscritos.

Vale destacar que muitos candidatos tiveram problemas para fazer as provas, porque os locais de aplicação para onde foram indicados eram muito longe da residência, a mais de 30 quilômetros. Para os afetados nessa condição ou por algum problema de saúde – devidamente comprovado –, houve uma segunda chance nos dias 12 e 13 de dezembro.

Em 2023, o Enem contabilizou 60 redações com nota mil, a máxima. Rio de Janeiro e São Paulo são os estados com mais registros, sete cada. O tema foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

Inscrições Sisu e Prouni

As notas do Enem 2023 poderão ser usadas para o ingresso ao ensino superior via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou Programa Universidade para Todos (ProUni), que terão inscrições abertas neste mês de janeiro.

As inscrições para o primeiro semestre de 2024 no Sisu ocorrerão dos dias 22 a 25 de janeiro, mas já é possível consultar as vagas e os cursos e turnos disponíveis. Ao todo serão ofertadas mais de 264 mil vagas. Nesse programa, houve um aumento de vagas para as graduações em Direito e Medicina.

O resultado da matrícula do Sisu será divulgada no próximo dia 30 de janeiro, com matrículas devendo ser feitas entre os dias 1º e 7 de fevereiro. O prazo de manifestação para ser inserido numa lista de espera vai de 30 de janeiro a 7 de fevereiro.

As vagas via Sisu são totalmente gratuitas a quaisquer candidatos e destinadas a instituições de ensino públicas.

Já as inscrições para o primeiro semestre de 2024 no ProUni deverão ser feitas entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro. O resultado da 1ª chamada estará disponível no dia 6 de fevereiro, e o da 2ª chamada, no dia 27 de fevereiro. O prazo para aderir a uma lista de espera será dos dias 14 a 15 de março. E o resultado dessa lista de espera sairá no dia 18 de março.

As vagas do ProUni são distribuídas em duas modalidades de bolsas: as integrais são destinadas a estudantes com renda bruta familiar de até um salário e meio por pessoa. Enquanto que as bolsas parciais (50%) são focadas para quem tem renda per capita de até três salários mínimos.

Além disso, para participar do ProUni é necessário ter estudado o ensino médio em escolas da rede pública ou na condição de bolsista na rede privada. Pessoas com deficiência também podem ser beneficiadas, como também professores da rede pública de ensino nos cursos de licenciatura e de pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica.