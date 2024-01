Fachada da Escola Municipal Rui Barbosa, no bairro Quinta Mariana, em Guapimirim (RJ) - Foto: Divulgação

Fachada da Escola Municipal Rui Barbosa, no bairro Quinta Mariana, em Guapimirim (RJ)Foto: Divulgação

Publicado 16/01/2024 14:26

Guapimirim – O prazo de confirmação presencial de matrícula nas escolas da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começou na última segunda-feira (15) e vai até o próximo dia 26 de janeiro. Somente mediante essa etapa é que a vaga estará realmente garantida.

A confirmação deve ser feita na unidade de ensino na qual o aluno foi contemplado, com a apresentação dos seguintes documentos:

* Cópia da certidão de nascimento.

* Cópia do CPF e RG do aluno;

* Histórico escolar.

* Duas fotos 3X4.

* Cópia do Cartão do SUS do aluno.

* Cópia do Grupo Sanguíneo do aluno.

* Cópia do comprovante de residência.

* Cópia do cartão do Bolsa Família.

* Cópia do CPF e RG do responsável do aluno.

A matrícula é destinada às seguintes modalidades: Pré I, Pré II, as duas etapas do ensino fundamental e também para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

* Pré I – 4 anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2024.

* Pré II – 5 anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2024.

* 1º Ano de Escolaridade – a partir de 06 (seis) anos completos ou a completar até 31 de março de 2024.

* Ensino fundamental I – atenderá as turmas de 1º ao 5º ano de escolaridade.

* Ensino fundamental 2 – atenderá as turmas de 6º ao 9º ano de escolaridade.

* 1º Segmento (EJA) – I a V Fase (equivalentes a 1° ao 5° ano de escolaridade) a partir de 15 anos completos até 31 de março 2024, para matrícula no 1° semestre letivo; a partir de 15 anos completos até 31 de julho de 2024, para matrícula no 2° semestre letivo.