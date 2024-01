Cerimônia de entrega das bolsas dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico em Guapimirim - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 17/01/2024 18:43

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abrirá inscrições para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico entre os próximos dias 22 e 26 de janeiro. Os valores dos benefícios costumam variar entre R$ 300 e R$ 1 mil.

Ambos os programas têm por intuito incentivar a prática esportiva para os residentes em Guapimirim. O Bolsa Atleta, como o próprio nome diz, é destinado a atletas, enquanto que o Bolsa Técnico, a preparadores físicos. A edição 2024 terá pagamentos até dezembro deste ano.

Para se inscrever, será necessário apresentar cópias dos seguintes documentos em folha tamanho A4:

* Carteira de identidade.

* CPF.

* Carteira de identidade do responsável legal pelo atleta (no caso de menores de idade).

* Comprovante de residência em nome próprio, do(a) cônjuge ou dos pais.

* Comprovante de residência de dois anos ou mais para aqueles que não nasceram em Guapimirim.

* Declaração assinada e carimbada por representante de alguma associação esportiva, liga, federação ou confederação, atestando o vínculo entre o futuro bolsista e a entidade.

O Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico foram criados em 2022 pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Em 2023, 51 atletas e seis técnicos foram contemplados por ambos os programas.

As inscrições para os programas devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 8h às 17h. No local, será preciso preencher uma ficha.