A distribuição de absorvente faz parte do Programa de Dignidade Menstrual do Ministério da SaúdeFoto: Freepik - Uso gratuito

Publicado 22/01/2024 10:38

Guapimirim – O programa Farmácia Popular, do Ministério da Saúde, disponibiliza absorventes a mulheres em situação de vulnerabilidade social, entre 10 e 49 anos. A iniciativa foi lançada em 2023 e está disponível em 31 mil farmácias credenciadas espalhadas em 4,6 mil cidades brasileiras. Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, existem oito drogarias conveniadas.

Para ter direito ao absorvente, é necessário ter inscrição ante o Cadastro Único (CadÚnico) e ter renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. No caso de estudantes de instituições públicas de ensino, além da inclusão nesse banco de dados do governo federal para programas sociais, a renda familiar mensal precisa ser de até meio salário mínimo vigente. No caso de pessoas em situação de rua, não há limite de renda.

Para retirar o produto de higiene pessoal, é preciso apresentar um documento oficial com número do CPF e a Autorização do Programa de Dignidade Menstrual em formato digital ou impresso. Essa autorização precisa ser gerada por meio do aplicativo Meu SUS Digital (antigo Conecte SUS) ou no site ( clique aqui ) e ter validade de até 180 dias.

No caso de menores de 16 anos, a retirada do absorvente deverá ser feita por um responsável legal, segundo o Ministério da Saúde.

Em 2023, o Farmácia Popular atendeu 22 milhões de brasileiros, ao distribuir medicamentos de forma gratuita ou com até 90% de desconto. Além de absorvente, o programa contempla com o fornecimento de anticoncepcionais, medicação no tratamento de osteoporose, asma, diabetes e hipertensão e fraldas geriátricas.