Trem da SuperVia na estação GuapimirimFoto: Divulgação - Arquivo

Publicado 22/01/2024 09:44

Guapimirim – A SuperVia fará o recadastramento de estudantes da rede pública de ensino para gratuidade em trens a partir da próxima terça-feira (23). O cronograma será conforme a primeira letra do nome mediante agendamento prévio no site da concessionária.

Cronograma

* De 23/1 a 9/2/24 – Para estudantes cujos nomes começam com as letras A, B, C, D, E e F.

* De 12/2 a 23/2/2024 – Para estudantes cujos nomes começam com as letras G, H, I, J, K e L.

* De 26/2 a 8/3/2024 – Para estudantes cujos nomes começam com as letras M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z.

* De 11/3 a 29/3/2024 – Para estudantes de todas as letras que não fizeram o recadastramento na ocasião anterior.

Para o recadastramento, é necessário que a escola envie à empresa uma lista prévia dos alunos que utilizam o serviço. No caso de estudantes menores de idade, será necessário estar acompanhado do responsável legal durante o atendimento presencial, o qual precisa ser agendado, com a escolha de data e horário.

Veja o que é necessário levar

* Estudantes menores de 18 anos – Certidão de nascimento, declaração escolar com 30 dias de validade e comprovante de residência atual em nome do responsável legal (dos últimos três meses, original e que tenha sido enviado pelos Correios).

* Estudantes maiores de 18 anos – Carteira de identidade, declaração escolar com 30 dias de validade e comprovante de residência atual (dos últimos três meses, original e que tenha sido enviado pelos Correios).

* Estudantes maiores de 21 anos – Carteira de identidade , declaração escolar com 30 dias de validade e comprovante de residência atual (dos últimos três meses, original e que tenha sido enviado pelos Correios) em nome do solicitante.

Durante o preenchimento dos dados de agendamento, há uma lista prévia de unidades de ensino das redes municipais, estaduais e federais cadastradas no site da concessionária.

A SuperVia atua em 12 municípios fluminenses, como Rio de Janeiro e outros 11 da Baixada Fluminense, incluindo Guapimirim, por exemplo.