O Leão se tornou o símbolo do imposto de renda desde o final da década de 1970Foto: Wirestock - Freepik - Uso gratuito

Publicado 03/05/2024 11:30

até o próximo dia 31 de maio. Guapimirim – Falta menos de um mês para findar o prazo de entrega da declaração de imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024. A data-limite para que os contribuintes prestem contas à Receita Federal sem pagamento de multa vai

Até às 10h46 desta sexta-feira (3), 20.769.318 contribuintes em todo o Brasil já entregaram a declaração. Desse total, 1.807.042 são do estado do Rio de Janeiro, segundo a Receita Federal.

Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, 4.120 pessoas já entregaram a declaração do IRPF 2024. Em 2023, 7.314 guapimirienses prestaram contas com o Leão.

Vale lembrar que o primeiro lote de restituição será depositado no dia 31 de maio, coincidindo com o último dia de envio das informações fiscais. Por isso, quanto mais rápido declarar, mais depressa o contribuinte poderá ter em mãos os valores nos quais têm direito. Os depósitos em contas bancárias seguirão certos critérios, tendo preferência os idosos, as pessoas com deficiências e com moléstias graves, trabalhadores do magistério e depois os contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida e/ou que informaram o CPF como chave pix.

Os cidadãos que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2023 devem declarar imposto de renda. A obrigatoriedade vai também para aqueles que tiveram rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$ 200 mil no ano passado.

Também será obrigado a declarar o imposto de renda quem teve receita bruta de atividade rural acima de R$ 153.199,50 no ano passado, além das pessoas físicas com bens ou propriedades que superam R$ 800 mil.