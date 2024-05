Atual modelo de urnas eletrônicas - Foto: Justiça Eleitoral - Divulgação

Publicado 03/05/2024 11:21

Guapimirim – O prazo para regularizar pendências com a Justiça Eleitoral termina no próximo dia 8 de maio. Entre as questões que podem ser resolvidas até lá estão: emissão da primeira via do título de eleitor, cadastramento biométrico, troca de domicílio eleitoral e alteração cadastral.

Depois disso, o cadastro eleitoral estará fechado para que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possa preparar os cadernos de votação nos quais constam o nome do eleitor, a zona e a sessão eleitoral, por exemplo.

Com exceção da biometria e da primeira via do título de eleitor, os demais assuntos podem ser resolvidos via internet, inclusive o pagamento de multas por ter deixado de votar em alguma eleição. No caso dos cidadãos com títulos cancelados, será preciso procurar um cartório eleitoral para regularizar a situação.

Em território fluminense, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) está funcionando em regime de plantão. Nos dias 3, 6, 7 e 8 de maio, o atendimento presencial ao público será das 11h às 19h. Nesse sábado (4), será das 12h às 17h.

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 acontecerá no próximo dia 6 de outubro, num domingo. Já nas cidades onde houver segundo turno, será no dia 27 do mesmo mês. Os eleitores irão às urnas eleger prefeito e vereadores.

Em Guapimirim, a 149ª Zona Eleitoral está situada na Estrada do Bananal nº 2.336, lojas 1 e 2, bairro Bananal.