O deputado estadual Júlio Rocha esteve no evento e tem entre suas bandeiras a defesa das pessoas com deficiênciaFoto: Secom PMG - Imagem cedida ao DIA

Publicado 01/05/2024 16:37

Guapimirim – Aconteceu no último sábado (27) o TEAcolher, ação social voltada para pessoas com transtorno do especto autista (TEA) e com deficiência em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A atividade foi promovida numa parceria entre a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Prefeitura de Guapimirim.

Além de muita diversão para a criançada, no evento foi possível emitir carteira de identidade diferenciada, Vale Social para gratuidade em passagens de ônibus, emissão de cartões de estacionamento para pessoas com deficiência, inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) e orientações jurídicas sobre casamento e divórcio e sobre obter isenção de taxas para segunda via de documentos.

Na ocasião, o público ainda pôde atualizar a caderneta de vacinação e agendar consultas médicas na rede municipal de saúde.

Entre os presentes, estavam a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Agir-RJ), e o deputado estadual Júlio Rocha (Agir-RJ).

Essa iniciativa que mistura inclusão social e entretenimento se deve ao do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no último dia 2 de abril.

No último dia 13 de abril, por exemplo, ocorreu uma caminhada pelas ruas de Guapimirim para conscientizar as pessoas acerca do transtorno do espectro autista.