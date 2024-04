Pórtico principal de Guapimirim - Foto: Divulgação - Arquivo

Pórtico principal de GuapimirimFoto: Divulgação - Arquivo

Publicado 24/04/2024 19:33

Guapimirim – A prova de redação para o processo seletivo de contratação temporária de profissionais de educação e de saúde para a rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será aplicada a partir das 9h do próximo sábado (27). A lista contendo os nomes dos candidatos e locais do exame foram publicadas nesta quarta-feira (24) no diário oficial do município.

As provas serão aplicadas simultaneamente na Colégio Estadual Alcindo Guanabara, no Centro, e na Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada Modelo.

Nas duas unidades de ensino, os portões serão abertos a partir das 8h, com fechamento previsto às 8h50, segundo Prefeitura de Guapimirim. No mesmo diário oficial constam os recursos protocolados pelos candidatos acerca de contestações e correções de dados.

As contratações são para o ano letivo de 2024 para professores de várias disciplinas, profissional de apoio escolar em creches, ademais de nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem, assistente social, entre outras áreas.

No processo seletivo simplificado serão levados em consideração o currículo do candidato e as experiências profissionais. Tudo isso valerá pontos na classificação, cujo resultado preliminar será divulgado até o próximo dia 7 de maio.

Solicitação de reanálise está prevista para o dia 8 de maio, no caso dos candidatos que queiram fazer contestações. O resultado definitivo será divulgado até o dia 13 de maio, segundo os organizadores.

Conforme noticiado pelo DIA, mais de mil pessoas se inscreveram no referido processo seletivo simplificado.

O Colégio Estadual Alcindo Guanabara fica na Rua Joaquim Coelho nº 139, no Centro de Guapimirim. Fica bem próximo à Praça da Emancipação.

A Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella fica no KM 107 da BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis) s/nº, bairro Parada Modelo, na pista sentido Teresópolis. É aquele CIEP que fica na citada rodovia.