Veículo que atropelou ciclista apresenta marcas do acidente - Foto: Divulgação

Publicado 21/04/2024 16:37 | Atualizado 21/04/2024 16:45

Guapimirim – Um homem, identificado como Yago Henrique Ulrich Mendes Ferreira, foi preso no bairro Paiol, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, após ter atropelado o ciclista Josinaldo Pereira de Lima e fugido do flagrante sem prestar os devidos socorros. A captura aconteceu nesse sábado (20), horas após o acidente, numa ação conjunta entre policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) e a 60ª DP (Campos Elísios).

Segundo as investigações, a vítima andava de bicicleta pelo acostamento do KM 112 da BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis), nas proximidades do bairro Jardim Guapimirim, quando sofreu o atropelamento do carro de Yago Ferreira.

Após diligências e análise de imagens de câmeras de monitoramento espalhadas por Guapimirim, os agentes, em ação coordenada pelo delegado da 67ª DP (Guapimirim), Fabrício Costa, e pelo delegado adjunto da 60ª DP (Campos Elísios), Jan Mertens, localizaram o endereço do causador do acidente e o prenderam na residência.

O automóvel foi apreendido durante ação policial para a realização de perícia e estava com a parte dianteira amassada.

Em depoimento a 67ª DP (Guapimirim), Yago Ferreira confessou ter consumido bebida alcoólica durante uma festa em Piabetá, no município vizinho de Magé, e que não prestou socorro a Josinaldo Lima por “medo de represália”.

Posteriormente, o condutor foi levado a 60ª DP (Campos Elísios), onde funciona a Central de Flagrantes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e autuado por homicídio doloso com dolo eventual. Sua prisão em flagrante poderá se converter em prisão preventiva.

O homicídio doloso é quando há intenção de matar. No caso em questão, foi por dirigir embriagado, algo proibido por lei.

Na prisão preventiva, o acusado fica na cadeia pelo tempo que a Justiça achar necessário para evitar a fuga e/ou para não comprometer as investigações.