Fachada da Secretaria Municipal de Educação de GuapimirimFoto: Secom PMG - Imagem cedida ao DIA - Arquivo

Guapimirim – Ao menos 1.092 pessoas se inscreveram para o processo seletivo simplificado para a rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A listagem com os nomes dos candidatos foi publicada no diário oficial do município ( clique aqui ) na última quarta-feira (17).

Para o edital 1, destinado às escolas municipais, foram ao menos 972 inscrições. Há vagas para professores de diversas disciplinas, além de assistente social, psicólogo, nutricionista, técnico de enfermagem, entre outras.

Já para o edital 2, destinado às creches, foram mais 120 candidaturas. Há vagas para estimulador materno infantil e para profissional de apoio escolar.

As vagas são temporárias com o objetivo de atender a demanda 2024, conforme noticiado pelo DIA. As inscrições ocorreram de modo presencial entre os dias 8 e 11 de abril.

Uma prova de redação está prevista para ser aplicado no próximo dia 27 de abril, num sábado. O processo seletivo inclui análise curricular, com formação acadêmica, experiência profissional, cursos e especializações. Todos esses itens valerão pontos no processo classificatório.