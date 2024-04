A declaração do IRPF 2024 pode ser enviada por meio do programa específico, site da Receita Federal ou aplicativo para celulares - Foto: Receita Federal - Reprodução

A declaração do IRPF 2024 pode ser enviada por meio do programa específico, site da Receita Federal ou aplicativo para celularesFoto: Receita Federal - Reprodução

Publicado 15/04/2024 12:30

Guapimirim – Ao menos 2.811 contribuintes de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já entregaram a declaração do imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024 até as 11h45 desta segunda-feira (15), segundo a Receita Federal.

Em 2023, por exemplo, 7.314 pessoas declararam o imposto de renda. Em comparação com 2024, significa que mais de um terço já cumpriram com o dever perante o órgão tributário, o equivalente a 38,43% em relação ao ano anterior.

As declarações do IRPF 2024 começaram a ser enviadas desde o último dia 15 de março por meio de um programa específico, por aplicativo de celular e pelo site do órgão tributário, com o uso da plataforma Gov.BR. O prazo para prestar contas ao Fisco vai até o dia 31 de maio.

Até o último dia 2 de abril, 1.777 contribuintes guapimirienses já tinham declarado o referido imposto.

Dessas 2.811 declarações de 2024 até o momento, 78,4% pediram restituição. Dos que pediram de volta o imposto descontado em folha de pagamento, apenas 33,3% o fizeram utilizando o CPF como pix. Vale destacar que por meio dessa chave digital a Receita Federal pode depositar mais rápido em conta bancária, conforme critérios previamente estabelecidos.

Muitos contribuintes guapimirienses preferem utilizar o programa da Receita Federal para fazer a declaração. Os dados mais recentes mostram que essa foi a opção de 71,4%. Outros 15,1% declararam por meio do site, enquanto que 13,5% restantes o fizeram via aplicativo.

Em todo o Brasil, 14.375.575 de declarações já foram entregues até o final da manhã desta segunda-feira (15), sendo que desse total 1.251.176 são do estado do Rio de Janeiro.