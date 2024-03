Logomarca da Receita Federal - Foto: Receita Federal - Divulgação

Publicado 15/03/2024 12:17

Guapimirim – O prazo para declarar o imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024 começou nesta sexta-feira (15) e vai até o próximo dia 31 de maio deste ano, sem prorrogação.

Devem prestar contas ao Fisco os contribuintes pessoas físicas que, em 2023, tiveram:

* rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$ 200 mil.

* receita bruta de atividade rural acima de R$ 153.199,50.

* propriedades ou bens acima de R$ 800 mil.

Para este ano, a Receita Federal estima cerca de 43 milhões de declarações. Até as 10h30 desta sexta-feira (15), 501.011 contribuintes já declararam ao órgão tributário. Desse quantitativo, 44.506 são de cidadãos fluminenses, sendo 82 de moradores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

No ano passado, por exemplo, 7.314 guapimirienses declararam imposto de renda pessoa física, de acordo com a Receita Federal.

Restituição

As restituições serão feitas obedecendo aos seguintes critérios:

* Contribuintes idosos com 80 anos ou mais.

* Contribuintes idosos com 60 anos ou mais e também as pessoas com deficiência física e/ou mental e/ou com moléstias graves.

* Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

* Contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida ou que optarem a receber a restituição por pix. Neste caso só é aceito como chave o próprio CPF.

* Demais contribuintes.

O requerente de restituição deverão informar o CPF como pix ou uma conta bancária, corrente ou poupança, para receber o dinheiro devido.

Ao todo, estão previstos cinco lotes de restituição, sendo o primeiro já no próximo dia 31 de maio, coincidindo com o último dia para declarar o IRPF 2024 sem multa:

1º lote: 31/05/2024.

2º lote: 28/06/2024.

3º lote: 31/07/2024.

4º lote: 30/08/2024.

5º lote: 30/09/2024.

Por onde declarar o imposto de renda