Logomarca da Receita Federal - Foto: Receita Federal - Divulgação

Logomarca da Receita FederalFoto: Receita Federal - Divulgação

Publicado 12/03/2024 11:16

Guapimirim – Contribuintes de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras partes do Brasil declarantes de imposto de renda pessoa física (IRPF) já podem baixar a versão 2024 do programa de envio. A ferramenta foi disponibilizada pela Receita Federal na manhã desta terça-feira (12).

O programa está disponível para ser baixado para computadores Windows, MacOS, Linux e multiplataforma. Ao acessar o portal, talvez seja necessário escolher o sistema operacional.

Embora a ferramenta já esteja disponível para download, o envio das informações fiscais só poderá ocorrer a partir da próxima sexta-feira (15). O prazo vai até o dia 31 de maio, sem possibilidade de prorrogação. As declarações enviadas fora do prazo terão cobrança de multa mínima de R$ 165,74 ou de até 20% do valor do imposto de renda.

A declaração de IRPF 2024 também poderá ser enviada por meio de aplicativo para celulares e também pelo portal da Receita Federal, com o uso da senha Gov.BR. Neste ano, os contribuintes contam com uma novidade: poderão emitir para terceiros uma espécie de procuração, disponível nessa plataforma, com data de validade, para que essas pessoas tenha permissão de preencher sua declaração. Essa autorização pode ser revogada a qualquer momento que o indivíduo achar conveniente.

Devem declarar o IRPF 2024 os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 no ano passado, rendimentos isentos ou não tributáveis superiores a R$ 200 mil, bens ou propriedades que somam mais de R$ 800 mil ou que tiveram receita bruta de atividade rural acima de R$ 153.199,50.

Para fazer download do programa para computadores, clique aqui

Para baixar o aplicativo para celulares Android, clique aqui

Para baixar o aplicativo para celulares iOS, clique aqui

Para enviar a declaração via site da Receita Federal, clique aqui

Restituição

A prioridade para a ordem de restituição do imposto retido em 2023 será a seguinte:

* Contribuintes idosos com 80 anos ou mais.

* Contribuintes idosos com 60 anos ou mais e também as pessoas com deficiência física e/ou mental e/ou com moléstias graves.

* Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

* Contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida ou que optarem a receber a restituição por pix. Neste caso só é aceito como chave o próprio CPF.

* Demais contribuintes.

O primeiro lote do IRPF 2024 será pago no próximo dia 31 de maio, coincidindo com o último dia de entrega da declaração. Ao todo, serão cinco lotes de restituição.

1º lote: 31/05/2024.

2º lote: 28/06/2024.

3º lote: 31/07/2024.

4º lote: 30/08/2024.

5º lote: 30/09/2024.