Imunizante contra a gripe no Brasil é fabricado pelo ButantanFoto: Butantan - Arquivo

Publicado 07/03/2024 09:05

Guapimirim – A edição 2024 da campanha de vacinação anual contra a gripe (Influenza) começa no próximo dia 25 de março para os estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, informou o Ministério da Saúde. E isso inclui Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

As localidades que quiserem podem antecipar o início da imunização. A antecipação da campanha, que costuma começar em abril, se deve ao elevado número de casos de doenças respiratórias no país. O primeiro lote de imunizantes já está sendo distribuído aos estados.

O imunizante utilizado é trivalente – protege contra três variantes de gripe – e tradicionalmente produzido pelo Instituto Butantan.

A vacina contra a gripe é destinada às seguintes populações-alvo:

* Crianças de 6 meses a 5 anos.

* Crianças indígenas de 6 meses a 8 anos.

* Trabalhadores da Saúde.

* Gestantes.

* Puérperas.

* Professores dos ensinos básico e superior.

* Povos indígenas.

* Idosos com 60 anos ou mais.

* Pessoas em situação de rua.

* Profissionais das forças de segurança e de salvamento.

* Profissionais das Forças Armadas.

* Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade).

* Pessoas com deficiência permanente.

* Caminhoneiros.

* Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso).

* Trabalhadores portuários.

* Funcionários do sistema de privação de liberdade.

* População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Outras informações

No caso das crianças que vão se vacinar pela primeira vez, a imunização é dividida em duas aplicações com intervalo de 30 dias entre ambas.

Já na Região Norte, a campanha ocorrerá no segundo semestre de 2024. “A mudança inédita na estratégia, desde 2023, busca atender às particularidades climáticas da região, que inicia no período o inverno amazônico, período de maior circulação viral e de transmissão da gripe”, justificou o Ministério da Saúde.

A questão é que no hemisfério sul o inverno se inicia em junho, enquanto que no hemisfério norte, em dezembro. E a gripe é uma doença sazonal, ou seja, ocorre em determinadas épocas do ano conforme estação e clima.