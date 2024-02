Amantes de montanhismo e de ecoturismo escalam o Escalavrado - Foto: Sheik - Imagem cedida ao DIA

Amantes de montanhismo e de ecoturismo escalam o EscalavradoFoto: Sheik - Imagem cedida ao DIA

Publicado 27/02/2024 11:51

Guapimirim – Guapimirim, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, é um destino escolhido por turistas, banhistas, montanhistas e amantes da natureza o ano inteiro, principalmente durante o verão com temperaturas cuja sensação térmica ultrapassa os 50º C. Suas belas paisagens e cachoeiras são algumas das opções para quem quer fugir das praias lotadas e da agitação no Rio.

Para o guia de montanha Sheik, morador de Niterói (RJ), que atua no ramo há 12 anos, Guapimirim é uma referência mundial no turismo por sua natureza e belezas. Ao DIA, ele contou que frequenta o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso) para praticar ecoturismo e que leva turistas, muitos de São Paulo, para escalar no Escalavrado, Pedra do Sino e Mirante do Inferno.

“Gosto de fazer turismo em Guapimirim, primeiramente, pelo cenário, por ser uma referência. O mundo inteiro conhece Guapimirim por seus atrativos e belezas naturais, montanhas e cachoeiras. Então, isso atrai a curiosidade das pessoas de quererem conhecer esse local. Eu vou lá por amor, porque gosto de tirar as pessoas da rotina e da zona de conforto”, disse Sheik.

O passeio ecoturístico conta com aventureiros de diversas faixas etárias, com destaque para a advogada Ana Lúcia Lopes dos Santos, de 60 anos, que já escalou o Escalavrado sob a supervisão do montanhista.

Para Cíntia Roberta, moradora de Jacarepaguá, bairro da Zona Oeste do Rio, em bate-papo com a reportagem, visitar o Vale da Lua, em Guapimirim, ‘foi um privilégio’. “No final de semana do carnaval, meu marido Jorge e eu tivemos o privilégio de conhecer o Vale da Lua. Foi um dos lugares mais legais que conhecemos. Pretendemos voltar sempre que possível, porque foi uma surpresa muito positiva. E se no próximo fim de semana tiver sol, voltaremos”, falou.

Guapimirim fica a uns 70 quilômetros da capital fluminense cuja viagem de carro dura pouco mais de uma hora. É um destino tanto para quem gosta de aventuras, como escalar montanhas, por exemplo, quanto para quem busca algo mais calmo, como tomar um bom banho de cachoeira, respirar ar puro e contemplar a natureza.

Em Guapimirim, há várias opções de lazer, como o Poço da Concórdia, a Cachoeira Véu da Noiva, a Cachoeira do Monte Olivete e a Área de Proteção Ambiental (APA) Guapimirim, uma área localizada na Baía de Guanabara e que ainda resiste à degradação humana. É impossível falar sobre o município sem lembrar do seu cartão postal, o Dedo de Deus, pico que é símbolo do montanhismo no Brasil e está situado no Parnaso.

Desde 2021, os pontos turísticos, as áreas de proteção ambiental, os parques ecológicos e os patrimônios culturais localizados em Guapimirim passaram a integrar a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade (RedeTrilhas), uma rota de ecoturismo e cicloturismo criada pelos ministérios do Ambiente e do Turismo e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

No mapa do ecoturismo fluminense, Guapimirim integra os Caminhos da Serra do Mar, um conjunto de trilhas inserida na RedeTrilhas que interliga Magé, na Baixada Fluminense, e Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, os três na Região Serrana.

Guapimirim faz parte de uma região turística conhecida como Serra Verde Imperial, faz limite com os municípios de Magé, Cachoeiras de Macacu, Itaboraí e Teresópolis.

Tudo isso é muito bacana, mas ficam algumas dicas: 1) nunca tente escalar uma montanha sem o acompanhamento de um profissional devidamente treinado; 2) esteja sempre atento aos alertas da Defesa Civil Municipal sobre os riscos de trombas d’águas em rios e cachoeiras de Guapimirim.