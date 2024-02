Comitiva Agro Caixa, da CEF, esteve na Cooperativa dos Produtores Rurais de Guapimirim para oferecer crédito rural - Foto: Blenda Machado e Fernando Ribeiro - Imagem cedida ao DIA

Comitiva Agro Caixa, da CEF, esteve na Cooperativa dos Produtores Rurais de Guapimirim para oferecer crédito ruralFoto: Blenda Machado e Fernando Ribeiro - Imagem cedida ao DIA

Publicado 26/02/2024 19:36

Guapimirim – O Programa Produtor Rural Legal, programa itinerante de incentivo ao agronegócio da Caixa Econômica Federal (CEF), atendeu 97 produtores rurais em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no último sábado (24). O encontro aconteceu na sede da Cooperativa dos Produtores Rurais de Guapimirim (Coopprguapi), no bairro Bananal.

“O Programa Produtor Rural Legal é um excelente projeto em parceria para o desenvolvimento dos negócios e projetos dos produtores rurais, e que a cooperativa está preparada como facilitador creditício para atender da agricultura familiar à grandes produtores, com linhas de custeio, investimento, comercialização e industrialização”, contaram o representante da comitiva Agro Caixa Jomar Bard e o agente de crédito rural Júlio Carpi.

“O produtor rural trabalha de sol a sol todos os dias para produzir. O papel da cooperativa é facilitar a atividade, de preferência realizando um atendimento pessoal e personalizado, fazendo com que esse mesmo não tenha trabalhado com burocracia e sobre tempo para produzir mais e melhor”, disse o presidente da Coopprguapi, Diego Talim.

O referido programa concede linhas de crédito para investimento e modernização de linhas de produção agrícola, inclusive para a compra de equipamentos e outros maquinários, além de estimular a agricultura familiar e atividades sustentáveis. Os empréstimos podem chegar a R$ 400 mil com prazo de até 10 anos para quitá-los.