Imagem de uma mulher pagando passagem de ônibusFoto: Detro-RJ - Redes Sociais

Publicado 23/02/2024 15:32

Guapimirim – As passagens de ônibus intermunicipais terão aumento a partir da zero hora desse sábado (24). O reajuste foi autorizado pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro-RJ), órgão vinculado ao governo fluminense, por meio da Portaria nº 1.781/2024, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro na última terça-feira (20).

Veja algumas das linhas afetadas, as quais passam em Guapimirim

Nas linhas urbanas (SA) 195C (Guapimirim – Central) e 196C (Guapimirim – Central), operadas pela Viação Reginas por meio de ônibus convencionais, a tarifa vai passar de R$ 15,10 para R$ 16,60.

Na linha 2195C (Guapimirim – Castelo), da Viação Reginas e realizada por meio de frescões, a viagem vai passar de R$ 23,95 para R$ 26,35.

Na linha M519 (Rio de Janeiro – Guapimirim), feita por vans, a tarifa subirá de R$ 16,60 para R$ 18,20.

Nas linhas urbanas 800I (Magé – Caneca Fina) e 805I (Magé – Paraíso), também operadas pela Viação Reginas por meio de ônibus convencionais, a passagem vai subir de R$ 6,80 para R$ 7,50, conforme tabela prevista pelo ente regulador.

Quanto à linha urbana 815I (Magé – Vale das Pedrinhas), gerida pela Viação Reginas por meio de ônibus convencionais, o valor irá de R$ 5 para R$ 5,50.

Na linha MB15 (Magé – Cachoeiras de Macacu), também controlada pela Viação Reginas e que passa por Guapimirim, a tarifa subirá de R$ 20,80 para R$ 21,20.

Já na linha urbana MS11 (Teresópolis – Guapimirim), operada pela Viação Teresópolis por meio de ônibus convencionais, a passagem passará de R$ 8,45 para R$ 8,65.

Na linha Teresópolis – Guapimirim, também feita pela Viação Teresópolis por meio de frescões, o serviço custará de R$ 8,50 para R$ 8,90.

E na linha 200MS (Guapimirim – Teresópolis), realizada por vans, a viagem custará de R$ 9,30 para R$ 10,20.

Mais informações

Para os ônibus urbanos e rodoviários que circulam na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o aumento foi de 9,97%. E para os ônibus que operam no interior do estado, o reajuste foi de 2% nas linhas urbanas e 4,23% para os ônibus rodoviários, também conhecidos como frescões.

Segundo o Detro-RJ, em justificativa ao acréscimo, são levados em consideração os insumos e os indicadores operacionais, como tipo de veículo, região por onde a linha atua, quilometragem, média de passageiros transportados, entre outros. O reajuste anterior tinha ocorrido em fevereiro de 2023.

Para os usuários do Bilhete Único Intermunicipal, nada muda. A diferença entre o valor de R$ 8,55 do benefício e as novas tarifas continuará sendo custeada pelo governo fluminense aos passageiros que, recentemente, atualizaram seus dados salariais perante a RioCard.