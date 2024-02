A força da água foi tão grande que arrancou os paralelepípedos na Estrada da Barreira, em Guapimirim - Foto: Redes Sociais - Divulgação

A força da água foi tão grande que arrancou os paralelepípedos na Estrada da Barreira, em GuapimirimFoto: Redes Sociais - Divulgação

Publicado 20/02/2024 21:16

Guapimirim – O forte temporal que caiu em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde dessa segunda-feira (19), inundou a Estrada da Barreira, no bairro Barreira, provocando uma correnteza a ponto de arrancar os paralelepípedos da via.

As imagens são impressionantes! A via em questão é de ladeira e fica nas proximidades do Poço do Padre, também conhecido como Cachoeira do Escorrega. A enchente é consequência da nova frente fria que chegou na região de domingo para segunda-feira.

Na manhã desta terça-feira (20), agentes da Prefeitura de Guapimirim estiveram no local para avaliar os estragos no bairro.

É importante que banhistas evitem tomar banho em cachoeiras e rios da região devido à possibilidade de trombas d’água.