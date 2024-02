Foliões se reúnem na Praça da Emancipação, em Guapimirim, para curtir o carnaval 2024 - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 14/02/2024 23:57

Guapimirim – A edição 2024 do carnaval de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, teve vários destaques, entre eles a prefeita Marina Rocha (PMB-RJ) fantasiada de “Mulher Maravilha” e o deputado estadual do Rio de Janeiro Júlio Rocha (Agir-RJ), irmão dela, vestido do personagem mexicano “Chaves”. Foram cinco dias de festejos, entre os dias 9 e 13 de fevereiro, com direito à ação ambiental, inclusão social e muita diversão para a criançada.

Em vez de falar sobre temas clichês de todos os carnavais, a reportagem optou por iniciar esta pauta mostrando aos leitores um outro lado do carnaval e que não costuma ser destaque. A Prefeitura de Guapimirim colocou três ecopontos espalhados em alguns locais de celebração para que os foliões pudessem descartar apropriadamente as garrafas pet e as latinhas de bebida, por exemplo. O melhor disso é que todo esse material coletado será doado a catadores de materiais recicláveis previamente cadastrados na Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade.

As comemorações carnavalescas se concentraram na Feira do Produtor Rural em Parada Modelo e no Centro, mais precisamente na Avenida Dedo de Deus, principal via do município e nas praças da Emancipação e Paulo Terra. Esta última, por exemplo, foi o “point” do Carnakids, uma festa destinada a crianças e adolescentes, com concurso de fantasias e destaque para a Hora Azul, ação de inclusão social destinada a pessoas com deficiência.

A chuva que caiu durante alguns dias na região não atrapalhou a animação dos foliões, que lotaram as ruas. Outro destaque foi a questão da segurança. Foram cinco dias de festas sem grandes incidentes. Um carnaval seguro. Quem chegava nos locais de concentração passava por uma revista para detecção de objetos cortantes e/ou perigosos. Garrafas e copos de vidro foram proibidos. Os ambulantes só podiam comercializar bebidas em lata ou em embalagens plásticas.

No mais, o carnaval guapimiriense teve muito samba, com a ilustre presença da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, vice campeã do carnaval carioca de 2024, sertanejo, entre outros ritmos.