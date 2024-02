Imagem ilustrativa de um agricultor cuidado de uma plantação - Foto: Vecstock - Freepik - Uso gratuito

Imagem ilustrativa de um agricultor cuidado de uma plantaçãoFoto: Vecstock - Freepik - Uso gratuito

Publicado 10/02/2024 05:41

Guapimirim – A Caixa Econômica Federal (CEF), por meio da Comitiva Agro Caixa, estará em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo dia 24 de fevereiro, para apresentar o Programa Produtor Legal, seu programa itinerante de investimento ao agronegócio. Os objetivos do projeto são desburocratizar a vida dos produtores rurais da região, com a legalização e a formalização do produtor rural e o acesso ao crédito bancário.

No encontro, promovido em parceria com a Cooperativa dos Produtores Rurais de Guapimirim (Coopprguapi), serão abordados temas como crédito rural, legalização fundiária, empreendedorismo, legalização ambiental rural e aposentadoria rural.

Entre os programas de acesso ao crédito da CEF está o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com linhas de crédito de até R$ 400 mil e prazo de até 10 anos para pagar o empréstimo a depender do tipo de investimento.

Guapimirim tem potencial para o agronegócio, principalmente a agricultura familiar, que é responsável por produzir na região alimentos orgânicos e sem agrotóxico como aipim, banana, mel de abelha, mamão, verduras etc. A título de curiosidade, o município é o terceiro maior produtor de aipim do estado do Rio de Janeiro.

O evento ocorrerá na sede da Coopprguapi, situada na Rua Luiz Vicente nº 70, no bairro Bananal. A Comitiva Agro Caixa estará no local para orientações das 8h às 17h.