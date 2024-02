Imagem ilustrativa de duas pessoas praticando Tai Chi Chuan - Foto: Freepik - Uso gratuito

Publicado 07/02/2024 17:46

Guapimirim – O município de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abriu vagas para novas turmas de Tai Chi Chuan. As aulas ocorrerão às quartas-feiras em dois locais e serão realizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Há turmas para o Espaço Gramlen, no bairro Quinta Mariana, das 8h às 9h ou de 9h às 10h, e para o Campo do Modelo, no bairro Parada Modelo, das 13h às 14h ou de 14h às 15h.

A inscrição deve ser feita na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro de Guapimirim. Para efetivação de matrícula deverão ser entregues uma cópia da carteira de identidade e uma do comprovante de residência.

O Tai Chi Chuan é uma arte marcial chinesa, de orientação taoísta, e também é conhecido como uma forma de meditação em movimento, que traz benefícios à saúde e à mente, ao estimular a consciência corporal, a concentração e a tranquilidade, além de fortalecer os músculos, auxiliar no combate à depressão e à ansiedade e também a corrigir a postura corporal.

Em 2023, cerca de 200 pessoas participaram de atividades de Tai Chi Chuan, segundo a referida secretaria à reportagem.