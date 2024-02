Atletas guapimirienses foram contemplados em 2023 com R$ 300 cada, por mês, pelo Bolsa Atleta - Foto: Carolina Baliza - Redes Sociais

Publicado 01/02/2024 10:49

Os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, receberam 186 inscrições em janeiro deste ano. A informação consta no diário oficial do município dessa quarta-feira (31).

Desse total, 55 tiveram o pedido indeferido. O prazo para recorrer perante a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer deverá ser feito entre os dias 1º e 2 de fevereiro de 2024. O resultado definitivo será divulgado no próximo dia 8 deste mês.

Os referidos programas disponibilizam ajuda financeira a atletas e preparadores físicos residentes em Guapimirim como forma de estimular o esporte no município. Os valores das bolsas variam entre R$ 300 e R$ 1 mil mensais e são custeados pela prefeitura no decorrer de todo o ano letivo. O Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico foram implementados em 2022.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está localizada na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro de Guapimirim.