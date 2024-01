Momento em que um dos acusados é capturado por policiais civis da DHBF - Foto: Divulgação

Publicado 31/01/2024 15:26 | Atualizado 31/01/2024 15:27

Guapimirim – Uma operação da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, resultou na captura de sete traficantes do Comando Vermelho em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (31). Todos, com mandados de prisão preventiva emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), são investigados pelo homicídio qualificado do ex-assessor político Thiago Cabral Campos, de 37 anos, em agosto do ano passado.

Os acusados presos até o momento são:

* Bruno Souza da Silva (vulgo ‘Cabeludo’ ou ‘Cabeleira’).

* Guilherme Cerqueira Alves de Oliveira (vulgo ‘Guilherme’ ou ‘Guigui’).

* José Guilherme Ramos de Jesus (vulgo ‘Uga Uga’ ou ‘Sagaz’).

* Patrick Valadares da Silva (vulgo ‘PK’ ou ‘Gordinho’).

* Robert Simas da Silva (vulgo ‘Robert’).

* Rogério Carolino da Silva (vulgo “Rato” ou ‘RT’).

* William Costa da Silva (vulgo ‘William’).

Um oitavo réu, que não teve o nome divulgado, era procurado pelos agentes. A operação contou com a participação de 30 policiais civis da DHBF. As investigações duraram cinco meses, aproximadamente.

Segundo o laudo pericial, Thiago Cabral Campos faleceu em decorrência de lesão cerebral, após levar 10 tiros na cabeça. A vítima estava numa festa no bairro Sapê, em Guapimirim, no dia 13 de agosto de 2023, Dia dos Pais, quando traficantes o reconheceram como primo de um policial, no caso um ex-vereador desse mesmo município.

De acordo com as investigações, os criminosos não gostaram de ver Thiago Campos portando arma no local. Imagens de câmeras de monitoramento nas quais os investigadores tiveram acesso mostram a vítima sendo levada pelos traficantes momentos antes do homicídio.

“Chama atenção a crueldade e ousadia dos criminosos que retiraram a vítima à força de uma festa que acontecia em uma praça bastante movimentada do município e, simplesmente, porque viram a mesma armada, resolveram executá-la, não se importando com as consequências dos atos. Algumas testemunhas que foram ouvidas relataram ter muito medo de prestarem depoimento, haja vista que os traficantes que atuam na localidade são bastante agressivos, inclusive com moradores. Na data de hoje, foram cumpridos mandados de prisão preventiva em face de cinco autores que já estavam acautelados. Além disso, dois criminosos que estavam foragidos foram presos. As diligências continuam para a localização do oitavo criminoso”, explicou a DHBF.

A DHBF pede ajuda à população para colocar na cadeia esses criminosos e a qualquer informação acerca de outros delitos, por meio do Disque Denúncia DHBF pelo telefone (WhatsApp) (21) 99805-4394.