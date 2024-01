Imagem ilustrativa de um trem da SuperVia - Foto: Divulgação

Publicado 31/01/2024 09:20

Guapimirim – A tarifa social para os trens da SuperVia e metrôs do Metrô Rio foi prorrogada até 1º de fevereiro. A medida foi sancionada pelo governo estadual e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro desta quarta-feira (31), por meio do Decreto Estadual nº 48.938/2024.

Por meio da tarifa social, o valor cobrado aos usuários desses transportes ferroviários será de R$ 5. A diferença na passagem será paga pelo Poder Executivo Estadual. Têm direito ao benefício os usuários cadastrados cujo rendimento mensal é de até R$ 3.205,20, o mesmo caso para quem tem ativada a função Bilhete Único Intermunicipal nos vales-transporte e cartões RioCard.

Atualmente, a passagem de trem custa R$ 7,40 e a de metrô, R$ 6,90. O valor cheio é pago por quem vai pagar em dinheiro e por quem não é contemplado pelas regras da tarifa social.

Os trens da SuperVia circulam em 11 municípios, entre eles o Rio, Guapimirim, Magé e outros da Baixada Fluminense. Já o metrô só circula em bairros cariocas, passando por estações como Pavuna, Irajá, Del Castilho, São Cristóvão, Centro, Tijuca, Botafogo, Ipanema, Leblon e Jardim Oceânico etc.

Vale destacar que nas extensões Guapimirim e Vila Inhomirim, em Magé, não há cobrança de tarifa de trem. Quem quiser descer na estação Saracuruna, em Duque de Caxias, ou fazer baldeação até outras estações caxienses ou até a capital fluminense terá de pagar a passagem.