O criminoso, de MG, era procurado pelo Disque Denúncia RJFoto: Disque Denúncia RJ - Divulgação

Publicado 31/01/2024 08:17

Guapimirim – Um traficante foragido da Justiça de Minas Gerais, identificado como Cássio Silva – vulgo “Peraba” –, de 39 anos, foi preso na madrugada dessa terça-feira (30) no bairro Vila Olímpia, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A captura foi feita por policiais militares da Subsecretária de Inteligência (SSI/PMERJ), em ação conjunta com policiais da 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) e a Força Interestadual de Combate ao Crime (Ficco), com informações recebidas pelo Disque Denúncia RJ, que o listava no cadastro de procurados.

Contra Cássio Silva havia três mandados de captura expedidos pela 3ª Vara Criminal de Governador Valadares (MG) pelos delitos de homicídio previstos no Artigo 121 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940). Por conta disso, ele foi sentenciado a 14 anos de prisão.

Segundo as investigações mais recentes da Polícia Militar fluminense, o traficante fornecia armas para organizações criminosas no bairro Turmalina, em Governador Valadares (RJ). O caso foi levado para a 67ª DP (Guapimirim), e o réu ficará à disposição do judiciário mineiro.

Quem quiser fazer denúncias ao Disque Denúncia RJ acerca de pontos de drogas e/ou foragidos da Justiça poderá fazê-lo pelos seguintes canais. Vale lembrar que o registro é anônimo.

* Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital).

* WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa).

* Aplicativo Disque Denúncia RJ.