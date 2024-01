Enel realiza troca gratuita de lâmpadas aos consumidores nas cidades onde atua - Foto: Enel - Imagem cedida ao DIA

Publicado 31/01/2024 07:43 | Atualizado 31/01/2024 08:04

Guapimirim – A Enel está promovendo ações de consumo consciente de energia elétrica em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, até a próxima sexta-feira (2). Além de orientações sobre como economizar na conta, haverá distribuição de lâmpadas de led e inscrição para sorteio de geladeiras.

A concessionária montou um estande itinerante na Praça Homero Florenzano, situada na Rua Ariosto Motta nº 538, no bairro Jardim Guapimirim. De terça a quinta-feira, o atendimento ocorrerá das 9h às 17h. E na sexta-feira, das 9h às 12h.

Para receber as lâmpadas de led, é necessário levar um documento com foto, a conta de energia mais recente paga e as lâmpadas inservíveis que serão trocadas pelos modelos mais eficientes e econômicos.

O sorteio de geladeiras faz parte do programa Enel Compartilha Eficiência e é destinado a consumidores pessoas físicas residenciais ou rurais que estejam com os pagamentos em dia e com uma geladeira em funcionamento para ser feita a substituição do eletrodoméstico.

A adesão ao sorteio das geladeiras deverá ser feita até as 15h da próxima quinta-feira (1). O sorteio será realizado no mesmo dia às 17h, e a entrega aos clientes no dia seguinte na referida praça.

No decorrer desta semana, a empresa está realizando ações similares também em municípios fluminenses como Itaboraí, São Gonçalo e Duque de Caxias.