Da esquerda para a direita: o deputado estadual Júlio Rocha; o secretário estadual de Habitação, Bruno Dauaire; a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha; e o presidente da Câmara de Guapimirim, vereador Halter PitterFoto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 25/01/2024 09:13

Guapimirim – Um total de 40 famílias que viviam em áreas de risco terão nova moradia no bairro Parada Modelo, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a partir do próximo dia 16 de março, quando receberão as chaves. Os futuros moradores participaram de um sorteio, nesta quarta-feira (24), para definir o número do apartamento.

A cerimônia contou com a presença da prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), do vice-prefeito Natalício da Farmácia, do secretário de Estado de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire (União-RJ) e de demais representantes da prefeitura e do governo estadual, ademais do deputado estadual Júlio Rocha (Agir-RJ) e do presidente da Câmara Municipal de Guapimirim, vereador Halter Pitter (Patriota-RJ).

Na última sexta-feira (19), a subsecretária de Habitação de Interesse Social, Dianne Arrais, se reuniu com os futuros proprietários para orientar sobre como funcionaria o sorteio e para tirar dúvidas.

Por escolha dos futuros moradores, o local se chamará Condomínio Familiar Nova História. O empreendimento teve investimento de R$ 7,7 milhões. Cada imóvel terá 57 metros quadrados, contendo dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Além disso, o condomínio terá em suas áreas comuns playground, academia da terceira idade e uma área de convivência com churrasqueira.