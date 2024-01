Momento em que Alan Brito chega a 67ª DP, em Guapimirim, após ser capturado - Foto: Divulgação

Momento em que Alan Brito chega a 67ª DP, em Guapimirim, após ser capturadoFoto: Divulgação

Publicado 31/01/2024 07:34

Guapimirim – Um homem identificado como Alan Silva Brito foi preso pelos crimes de roubo e de violência doméstica na tarde dessa terça-feira (30), em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim), cuja ação foi coordenada pelo delegado titular Fabrício Costa.

Contra Alan Brito, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Guapimirim, com base no Artigo 157 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940). Ele foi denunciado por assaltar um posto de gasolina às margens da BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis), no bairro Parque Santa Eugênia, em Guapimirim. Segundo as investigações, ele teria ameaçado o frentista do estabelecimento com um objeto pérfuro-cortante e subtraído todo o dinheiro.

Durante buscas pelo paradeiro do meliante, a companheira dele relatou aos agentes que tinha acabado de ser agredida e ameaçada, o que converteu também em prisão em flagrante. A mulher contou que vinha sofrendo agressões físicas e psicológicas nos últimos tempos.

Alan Brito possui anotações criminais por delitos de lesão corporal, coação de testemunha e calúnia e difamação.