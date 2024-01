Alunos da Escola Municipal Nelson Costa Mello, em Guapimirim, se preparam para entrar em sala de aula - Foto: Redes Sociais - Divulgação

Alunos da Escola Municipal Nelson Costa Mello, em Guapimirim, se preparam para entrar em sala de aulaFoto: Redes Sociais - Divulgação

Publicado 26/01/2024 08:10

Guapimirim – O prazo para confirmar presencialmente a matrícula nas escolas da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, se encerra nesta sexta-feira (26). Somente com esse procedimento é que a vaga do aluno estará garantida para a unidade educacional indicada.

As vagas são para Pré I e Pré II, primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 1º ano de escolaridade e para todas as séries do ensino fundamental.

Veja quais documentos levar para a escola indicada:

* Cópia da certidão de nascimento.

* Cópia do CPF e RG do aluno.

* Histórico escolar.

* Duas fotos 3X4.

* Cópia do Cartão do SUS do aluno.

* Cópia do Grupo Sanguíneo do aluno.

* Cópia do comprovante de residência.

* Cópia do cartão do Bolsa Família.

* Cópia do CPF e RG do responsável do aluno.

A confirmação presencial é uma segunda etapa e é destinada a quem fez a pré-matrícula via internet entre o período de 8 a 19 de janeiro.