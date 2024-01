Ônibus utilizados pela Prefeitura de Guapimirim para transportar estudantes universitários - Foto: Secom PMG - Arquivo

Ônibus utilizados pela Prefeitura de Guapimirim para transportar estudantes universitáriosFoto: Secom PMG - Arquivo

Publicado 29/01/2024 12:20

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abriu nesta segunda-feira (29) o cadastramento de estudantes de ensino superior que queiram utilizar o ônibus universitário em 2024. O prazo vai até a próxima sexta-feira (2).

O serviço costuma ser oferecido para o turno da noite e está disponível para os seguintes destinos: Teresópolis, Duque de Caxias, São Gonçalo e Niterói.

No ato da inscrição, será necessário levar os originais dos seguintes documentos: carteira de identidade, comprovante de residência recente, comprovante da faculdade ou do curso de graduação e a grade horária do semestre.

O cadastro deverá ser feito das 8h às 16h na Escola Municipal Maximino José Pacheco, situada na Rua Alcindo Guanabara nº 209, no Centro de Guapimirim.