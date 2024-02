Bloco de rua anima foliões em Guapimirim, em 2023 - Foto: Secom - Redes Sociais

Publicado 06/02/2024 18:37

Guapimirim – O carnaval 2024 em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, promete muita diversão para adultos e também para a criançada, com muito samba no pé, entre outros ritmos musicais, blocos de rua e muito mais. Entre as atrações, vale destacar a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense – campeã do carnaval carioca 2023 pelo Grupo Especial –, o cantor Romulo Loves, Monobloco, grupo CDC, etc.

Esta edição festiva ocorrerá entre os próximos dias 9 e 13 de fevereiro em determinados pontos da cidade, entre eles a Praça da Emancipação, no Centro de Guapimirim. O local já é tradicional “point” de carnaval.

Quaisquer alterações na programação serão de responsabilidade da Prefeitura de Guapimirim, organizadora dos eventos.

*Local: Praça da Emancipação, no Centro*

* Dia 9/2 (sexta-feira)

18h – DJ Ectori

19h – DJ Lippe

20h – DJ Ectori

21h– Gabi Santos

22h – DJ Ectori

23h – Imperatriz Leopoldinense

0h – DJ Convidado

* Dia 10/2 (sábado)

18h – DJ Ectori

19h – Apollo DJ

20h – DJ Ectori

21h – Banda Aretê

22h – DJ Ectori

23h – RDC Maderson

0h – DJ Ectori

1h – DJ Rugalzinho

* Dia 11/2 (domingo)

18h – DJ Ectori

19h – DJ JM

20h – Acadêmicos do Santa Eugênia

21h – Back In Bahia

22h – DJ Ectori

23h – Aline Venturine

0h – DJ Ectori

1h – DJ Thiago César

* Dia 12/2 (segunda-feira)

18h – DJ Ectori

19h – DJ Martins

20h – Mensageiros da Paz

21h – Miúdo da Bahia

22h – DJ Ectori

23h – 5 Estações

0h – DJ Ectori

1h – DJ Levutada

* Dia 13/2 (terça-feira)

18h – DJ Ectori

19h – DJ Martins

20h – Acadêmicos do Limoeiro

21h – Vinicinho

22h – DJ Bacalhau

23h – Monobloco

0h – DJ Ectori

*Local: Avenida Dedo de Deus*

* Dia 9/2 (sexta-feira)

18h – DJ Louise e Olavo

20h – Esquenta do Bloco da Broca

21h – Bloco da Broca

22h – Eternizar

* Dia 10/2 (sábado)

18h – DJ Louise e Olavo

21h – Bloco Bengalinha

22h – Dion

23h – Bloco Camisa Preta

* Dia 11/2 (domingo)

18h – DJ Louise e Olavo

21h – Bloco Sound Guapi

22h – Rômulo Loves

23h – Nosso Bloco

* Dia 12/2 (segunda-feira)

18h – Louise e Olavo

21h – Desfile de Clóvis

22h – D Play

23h – Bloco Me Leva

* Dia 13/2 (terça-feira)

18h – DJ Louse e Olavo

21h – Bloco Guapi Elétrico

23h – CDC

1h – Bloco Me Beija

*Local: Feira do Produtor Rural em Parada Modelo*

*Dia 10/2 (sábado)

12h30 – Modo On

15h – Maderson Carvalho

* Dia 11/2 (domingo)

12h30 – Banda de Marchinhas

15h – Romulo Loves

A Feira do Produtor Rural fica próxima à estação de trem de Parada Modelo.

*Local: Praça Paulo Terra, no Centro*

Na Praça Paulo Terra ocorrerá o Carnakids, com diversas atrações.

* Dia 10/2 (sábado)

16h – Hora Azul

17h – DJ e animação

18h – Marchinhas

* Dia 11/2 (domingo)

16h – Hora Azul

17h – DJ e animação

18h – Marchinhas

* Dia 12/2 (segunda-feira)

16h – Hora Azul

17h – DJ e Concurso de Fantasias

18h – Marchinha

* Dia 13/2 (terça-feira)

16h – Hora Azul

17h – DJ e Animação

18h – Bloquinho Cortejo