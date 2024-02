Policiais militares do 34º BPM mostram os itens apreendidos com criminosos durante assalto à residência em Guapimirim - Foto: 34º BPM - Redes Sociais

Policiais militares do 34º BPM mostram os itens apreendidos com criminosos durante assalto à residência em GuapimirimFoto: 34º BPM - Redes Sociais

Publicado 07/02/2024 17:26

Guapimirim – Dois ladrões de residência foram presos em flagrante em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (7), enquanto assaltavam um imóvel. A captura dos criminosos foi feita por policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Guapimirim em conjunto com o setor Delta da Radiopatrulha, ambos vinculados ao 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM).

Os meliantes foram identificados como: Laércio Ribeiro Gomes, de 36 anos, que cumpria prisão em regime semiaberto; e Leomar de Oliveira Silva, de 29 anos, que estava foragido do sistema prisional. Ambos são oriundos de São Gonçalo, outro município fluminense, e têm anotações criminais.

Segundo as investigações, dois moradores foram trancados na residência nas proximidades da Praça Niterói, em Guapimirim, enquanto três bandidos assaltavam o imóvel. O terceiro, não identificado, conseguiu fugir após roubar uma bicicleta no local. Com Laércio Gomes e Leomar Silva foram apreendidos um simulacro de pistola, duas mochilas e celulares. O caso é investigado pela 67ª DP (Guapimirim).

O meliante Laércio Ribeiro Gomes já respondeu perante a Justiça por delitos de receptação cometidos em São Gonçalo e São Pedro da Aldeia, inclusive esteve na cadeia por isso, e por roubo em Maricá.

Em abril de 2012, acompanhado de um adolescente de 16 anos à época e com uso de arma de fogo, ele assaltou um posto de gasolina no bairro Inoã, em Maricá, tendo obtido mediante agressão às vítimas a quantia de R$ 71,5 mil. Laércio Gomes tentou resistir à prisão em flagrante, ao atirar contra os policiais que o capturaram. Por conta disso, ele foi sentenciado a 9 anos e 4 meses de reclusão. Na época, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) o acusou de corrupção de menores, por envolver o adolescente, mas a Vara Criminal de Maricá não acolheu o argumento.

Já o meliante Leomar de Oliveira Silva possui anotações penais por delitos cometido em Maricá, tais como produção e/ou associação ao narcotráfico, posse ilegal de arma de fogo e roubo majorado.

Em abril de 2014, por exemplo, Leomar Silva foi preso em flagrante por associação ao tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na comunidade Parque Vera Cruz, em Maricá. Ele foi sentenciado a 3 anos de prisão e 10 dias-multa, mas, por ser réu primário à época, a pena foi convertida em prestação de serviços comunitários e ao pagamento de cestas básicas em favor de uma organização não governamental.