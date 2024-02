Estação de trem de Guapimirim - Foto: Divulgação - Arquivo

Publicado 10/02/2024 05:24

Guapimirim – A circulação de trem na extensão Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fica suspensa por uma semana, mais precisamente entre os dias 10 e 16 de fevereiro. De acordo com a SuperVia, serão feitas manutenções na via durante esse período.

A interrupção do serviço coincide com o período carnavalesco, quando a concessionária precisa colocar mais funcionários para atuar nos ramais que vão para a Central do Brasil, no Centro do Rio, por conta da movimentação de foliões que vão curtir os festejos e para os que vão para o Sambódromo, localizado a alguns quarteirões.

No mês passado, a empresa havia anunciado que faria uma interrupção programada no último dia 4 de fevereiro, mas, antes disso, removeu de seu portal o aviso sem dar detalhes aos usuários, com isso, suspendendo a paralisação prevista para aquela ocasião.

Vale destacar que não há cobrança de passagem na extensão Guapimirim, que passa por Guapimirim e Magé até Saracuruna, em Duque de Caxias. A tarifa só é cobrada para os usuários que descerem em Saracuruna ou que fizerem baldeação para seguir viagem até a capital fluminense.

As operações na extensão Guapimirim voltarão ao normal no próximo dia 17 de fevereiro, no outro sábado, informou a SuperVia.