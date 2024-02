Imóvel onde funcionava uma creche em Guapimirim pega foto após ser atingido por raio - Foto: Redes Sociais

Publicado 08/02/2024 19:31

Guapimirim – Um raio atingiu um imóvel no Centro de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e causou um incêndio, durante um forte temporal que caiu na tarde desta quinta-feira (8). O local é um terreno onde funcionava a antiga sede da Creche Municipal Carrossel.

A forte chuva que caiu em bairros guapimirienses como Centro, Caneca, entre outros, e na cidade vizinha de Cachoeiras de Macacu alagou ruas.

O Rio Soberbo, que corta Guapimirim, registrou tromba d’água durante o temporal. Na última terça-feira (6), o mesmo rio já tinha apresentado uma forte correnteza.

No momento, o telefone da Defesa Civil Municipal, 199, apresenta instabilidade. Caso algum cidadão precise de ajuda, pode contatar o órgão pelo WhatsApp (21) 97264-6811.

Especialistas em defesa civil e eletricidade orientam que em caso de fortes chuvas é necessário ficar longe de árvores, inclusive as caídas, porque elas atraem raios, e também de fios partidos em vias públicas. Ademais, evitar carregar celulares e outros equipamentos e não encostar em postes, semáforos, grades, portões, nada que seja metálico, por atrair eletricidade.

Na manhã desta quinta-feira (8), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, de “perigo potencial” de chuvas intensas para Guapimirim e outros municípios fluminenses como Cachoeiras de Macacu, Cabo Frio, Cordeiro, Duque de Caxias, Magé, Nova Iguaçu, Petrópolis, Seropédica, Teresópolis, Três Rios, entre outros.

O alerta meteorológico é válido até as 10h de sexta-feira (9) prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e com ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Os alertas vão de amarelo, laranja ou vermelho, do menos grave ao mais.