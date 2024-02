Policiais do 34º BPM mostram itens apreendidos em Guapimirim - Foto: Divulgação

Policiais do 34º BPM mostram itens apreendidos em GuapimirimFoto: Divulgação

Publicado 14/02/2024 11:12

Guapimirim – Um homem de 21 anos, identificado como Carlos Cezar Freitas da Costa, foi preso por tráfico de drogas no bairro Jardim Guapimirim, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A captura foi feita por policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) nessa terça-feira (13). Na ocasião, um adolescente de 16 anos foi apreendido por ato análogo a esse tipo de delito.

O nome do adolescente não será divulgado pelo fato de ele ser menor de idade e estar amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).

Com Carlos Cezar foram apreendidos 20 pinos de cocaína de R$ 10 cada com a descrição “CPX GPM” e a quantia de R$ 127 em espécie. Tanto o homem quanto o adolescente receberiam R$ 200 cada pela venda dos entorpecentes.

Segundo as investigações, em patrulhamento de rotina na região, policiais militares abordaram dois indivíduos com comportamento suspeito e durante revista encontraram as drogas numa embalagem que remetia a uma facção criminosa local.

Tanto os envolvidos quanto os entorpecentes e o dinheiro apreendidos foram levados para a 67ª DP (Guapimirim), onde o caso é investigado, e posteriormente a 60ª DP (Campos Elíseos), onde funciona a Central de Flagrantes da Polícia Civil.