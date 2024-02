As aulas ocorrerão no Cine+ de Guapimirim, em Parada Modelo - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 19/02/2024 14:07

Guapimirim – Estão abertas as inscrições para oficina de interpretação para TV e cinema em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As atividades iniciarão a partir do próximo dia 6 de março, sempre às quartas-feiras das 19h às 21h, no Cine+ de Guapimirim. O curso é gratuito e será oferecido pela prefeitura.

Podem participar da capacitação moradores de Guapimirim a partir dos 14 anos, segundo os organizadores.

As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Guapimirim, na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro.

O Cine + de Guapimirim, onde ocorrerão as aulas, fica na Rua Lozita Julião Fernandes nºs 339 / 405, mais precisamente na Praça Agnaldo Pereira, no bairro Parada Modelo.