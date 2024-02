O ponto de concentração do serviço de ônibus universitário de Guapimirim fica no pátio da Secretaria Municipal de Educação - Foto: Secom PMG - Imagem cedida ao DIA - Arquivo

Publicado 17/02/2024 11:05

Guapimirim – O ônibus universitário de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, volta a circular na próxima segunda-feira (19). O serviço é ofertado pela Prefeitura de Guapimirim e destinado a estudantes de ensino superior que estudam em nos municípios de Teresópolis, Duque de Caxias, São Gonçalo e Niterói.

Para todos os itinerários, o ponto de partida é o pátio da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro.

A novidade para o ano letivo 2024 é que agora o serviço também funciona para o turno diurno, em especial Teresópolis. Antes era somente para a noite.

Veja os horários e as rotas:

* Teresópolis (Alto, Centro e Fazendinha)

Saída: 6h10.

Retorno: 16h.

Rota: Praça Niterói, Praça da Emancipação, Eskina do Pão (Vale do Jequitibá), ponto de ônibus Segredo, ponto de ônibus do Detran-RJ (Bananal), ponto de ônibus da estação de Parada Modelo, Monte Olivete e Barreira.

* Teresópolis (Alto e Centro)

Saída: 17h15, 17h30 e 17h40.

Retorno: 21h50, 22h e 22h10.

Rota: Praça Niterói, Praça da Emancipação, Eskina do Pão (Vale do Jequitibá), ponto de ônibus Segredo, ponto de ônibus do Detran-RJ (Bananal), ponto de ônibus da estação de Parada Modelo, Monte Olivete e Barreira.

* Teresópolis (Fazendinha)

Saída: 17h15.

Retorno: 22h.

Rota: Praça Niterói, Praça da Emancipação, Eskina do Pão (Vale do Jequitibá), ponto de ônibus Segredo, ponto de ônibus do Detran-RJ (Bananal), ponto de ônibus da estação de Parada Modelo, Monte Olivete e Barreira.

* Duque de Caxias

Saída: 16h50.

Retorno: 22h.

Rota: Praça Niterói, Praça da Emancipação, Eskina do Pão (Vale do Jequitibá), ponto de ônibus Segredo, ponto de ônibus do Detran-RJ (Bananal), ponto de ônibus da estação de Parada Modelo, passarela do Parque Santa Eugênia e Parada Ideal.

* São Gonçalo

Saída: 16h10.

Retorno: 22h.

Rota: Praça Niterói, Praça da Emancipação, Eskina do Pão (Vale do Jequitibá), ponto de ônibus Segredo, ponto de ônibus do Detran-RJ (Bananal), ponto de ônibus da estação de Parada Modelo, passarela do Parque Santa Eugênia, Parada Ideal, Vila Olímpia e Vale das Pedrinhas.

* Niterói

Saída: 15h40 e 16h.

Retorno: 21h30 e 22h05.

Rota: Praça Niterói, Praça da Emancipação, Eskina do Pão (Vale do Jequitibá), ponto de ônibus Segredo, ponto de ônibus do Detran-RJ (Bananal), ponto de ônibus da estação de Parada Modelo, passarela do Parque Santa Eugênia, Parada Ideal, Vila Olímpia e Vale das Pedrinhas.

Outras informações

* Carteira de identidade.

* CPF.

* Comprovante de residência dos três meses mais recentes.

* Grade horária do semestre letivo.

* Duas fotos 3x4.

Quem não conseguiu se cadastrar entre o final de janeiro e início de fevereiro para utilizar esse transporte, basta comparecer à Secretaria Municipal de Educação de segunda a sexta-feira, em dias úteis, entre 8h e 16h. A iniciativa é válida, inclusive, para estudantes recém-contemplados pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies).

O comprovante de residência poderá estar em nome do aluno, responsável legal ou cônjuge. Se esse documento estiver em nome de terceiros, será necessário apresentar declaração de residência do proprietário do imóvel com firma reconhecida em cartório.

No caso dos alunos menores de 18 anos, por exemplo, será preciso levar também a cópia da certidão de nascimento, além da carteira de identidade e do CPF do responsável legal, que deverá assinar a ficha de cadastramento.